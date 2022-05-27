Otobüsteki yolcunun üzerinden bin 21 sikke çıktı

27 Mayıs 2022 Cuma, 13:48

İl Jandarma Komutanlığı ile Hopa MİT Bölge Müdürlüğü ekiplerince Arhavi-Hopa kara yolundaki kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Yolcu H.A.’nın (58) üzerinde ve çantasında yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 21 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli objeler ele geçirdi.

SERBEST BIRAKILDI

Ele geçirilen tarihi eserler, Artvin İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına H.A. da adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.