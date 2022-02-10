Otobüs biletleri uçuşa geçti! Otogarda yolcu da şoför de isyanda

10 Şubat 2022 Perşembe, 17:51

Döviz kurunun yükselişiyle birlikte art arda zamlarla yüksek fiyatlara satılmaya başlanan akaryakıt, ulaşım sektörünü doğrudan etkiliyor. Otogarlardaki seyahatler durma noktasına geldi.

Son bir yılda 1 yılda motorinin litre fiyatı 6,59 TL’den 15,40 TL’ye yükseldi. Böylece motorindeki 1 yıllık zam oranı yüzde 134 oldu. Şoförler ve otogar çalışanları, yaşadıkları zorlukları Cumhuriyet TV'ye anlattılar.

''OTOGARDAKİ MÜŞTERİLER BİR OTOBÜSÜ DOLDURMUYOR''

Kimsenin para kazanamadığını ve yetkililerin bu konuyla ilgilenmeleri gerektiğini belirten yurttaş, ''Akaryakıt çok yüksek. Maliyetler ve bilet fiyatları çok yüksek. Yolcu gelip pazarlık yapıyor. 120 liralık bilet 230 oldu. Psikolojimiz bozuldu. Her gün zam. Kim ne kazanacak?'' ifadelerini kullandı.

Ulaşım sektörüyle ilgili herhangi bir adımın atılmadığını belirten bir diğer yurttaş ise sürekli zamlarla karşılaştığını söyleyerek otogardaki müşterilerin artık bir otobüsü doldurmadığını aktardı.

Uzun süredir şoförlük yapan bir yurttaş ise otobüslerin birçok maliyetinin olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde son verdi:

''Köprü parası var, çıkış parası var. Çıkış parası 200 lira. İkram alıyorsun arabaya, 400 lira. Otoban parası da var. Bir sürü maliyet. Bir otobüs yüz çeşit vergi ödüyor. Allah yardımcı olsun''