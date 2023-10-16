Otogarda boşandığı kadını öldüren sanık hakkında yeni gelişme
Ordu'da otogarda karşılaştığı boşandığı kadın Yasemin Orhan'ı (29) tabanca ile yaralayan Volkan Büyük (29) tutuklandı.
Ordu'nun Ünye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 14 Ekim'de Ünye'den Bursa'ya gitmek için otogara gelen Yasemin Orhan, burada boşandığı Volkan Büyük ile karşılaştı.
Çıkan tartışmada Büyük, Yasemin Orhan'ı tabanca ile vurdu. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Yasemin Orhan, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaçan Volkan Büyük Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün bir yakınının evinde yakalandı.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Büyük, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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