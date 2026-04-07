Otomatik atanan eskperler, hasar raporlarında tutar da belirleyecek: ‘Değer kaybı’nda yenilik

Üç aylık pilot uygulaması 1 Nisan’da başlayan “eksper akıllı atama sistemi”nin, Sigorta Tahkim Komisyonu’na (STK) temel başvuru nedeni olan “değer kaybı”na da yeni bir açılım getirmesi bekleniyor.

Yeni sistemle ilgili açıklama yapan TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, kasko kapsamında ağır ya da tam hasara uğramış motorlu araçlar ile zorunlu trafik sigortasında 40 bin TL ve üzeri hasar görmüş araçların ekspertiz işleminin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) üzerinden zorunlu ve sıralı şekilde atanacak sigorta eksperleri tarafından yapılacağını söyledi.

40 bin TL’nin altındaki hasarlarda ise sigorta şirketi ya da hak sahibinin eksper atamak istemesi halinde bu işlem de SBM üzerinden ve sıralı yapılacak. Ekspertiz ücreti sigorta şirketlerince karşılanacak. Ayrıca trafik sigortasında hasar tespiti için atanan eksper, değer kaybı tazminatını da “gerçek zarar ilkesi” gözeterek hesaplayacak ve raporunda değer kaybı tazminat tutarına yer verecek. Hasar için eksper atanması durumunda değer kaybı tazminatının hesaplanması için hak sahibinin ayrıca talepte bulunmasına gerek kalmayacak.

2025’TE 397 BİN BAŞVURU

Bu uygulamayla “aracı şirketler”in devreden çıkarılması da hedefleniyor. Geçen yıl STK’ye yapılan anlaşmazlık başvurularının 728 bin 804’ü trafik sigortasıyla ilgiliydi. Bunların da 396 bin 945’i “değer kaybı”yla ilgili oldu.