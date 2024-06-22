Otomobil 3 metre yükseklikten uçtu: 2 yaralı

Yayınlanma: 22.06.2024 - 09:49

Güncelleme: 22.06.2024 - 09:49

Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde Emre Tuzan’ın kontrolünü yitirdiği 06 BGF 837 plakalı otomobil, yoldan çıkıp yaklaşık 3 metre yükseklikten bir apartmanın önündeki boşluğa uçtu. Otomobil ters dönerken, binada oturanlar gürültü nedeniyle tedirginlik yaşadı. Araçta sıkışan sürücü Emre Tuzan ile yanındaki kardeşi Ahmet Tuzan yaralandı.

Apartmandakilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı yaralılar, sağlık görevlileri tarafından kaldırıldıkları Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.