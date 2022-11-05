Otomobil, 5 araca çarptıktan sonra devrildi: 1 yaralı

Düzce'de, kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki 5 otomobile çarptıktan sonra devrildiği kazada sürücü Ersin Kuyumcu yaralandı.

DHA
05 Kasım 2022 Cumartesi, 12:10
Otomobil, 5 araca çarptıktan sonra devrildi: 1 yaralı
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Feci kaza, 5 Kasım Cumartesi saat 10.30 sıralarında, Kalıcı Konutlar bölgesinde meydana geldi.

Ersin Kuyumcu'nun kullandığı 81 AAB 398 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarında ve sitenin bahçesinde park halinde bulunan 5 otomobile çarptı.

ARAÇTA SIKIŞTI

Devrilen otomobilde sıkışan Kuyumcu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralanan sürücü, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Park halindeki araçlar hasar görürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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