Otomobil 5 metre yükseklikten uçtu: Hamile sürücü yaralandı!

Amasya'da 5 metre yükseklikten bahçeye düşüp, ağaca çarpan otomobilin 5 aylık hamile sürücüsü Seren Dinçer Gevrek (33), hafif yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 26.01.2024 - 09:29
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Feci kaza, dün akşam saatlerinde Ziyaret beldesi yolu Aynalı Mağara mevkisinde meydana geldi. Seren Dinçer Gevrek yönetimindeki 05 ABR 909 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikten bahçeye düşerek ağaca çarptı.

İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 5 aylık hamile sürücü hafif yaralandı.

Tedbir amaçlı ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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