MHP Amasya Belediye Başkan adayı Bayram Çelik kimdir? Bayram Çelik kaç yaşında, nereli?

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Amasya'da göstereceği adayı açıkladı. MHP Amasya Belediye Başkanlığı için Bayram Çelik'i aday gösterdi. Peki, MHP Amasya Belediye Başkan adayı Bayram Çelik kimdir? Bayram Çelik kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 17:49
MHP Amasya Belediye Başkan adayı Bayram Çelik kimdir? Bayram Çelik kaç yaşında, nereli?
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Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Amasya Belediye Başkan Adayını belirledi. Buna göre Amasya Belediye Başkan adayı Bayram Çelik oldu. Peki, MHP Amasya Belediye Başkan adayı Bayram Çelik kimdir? Bayram Çelik kaç yaşında, nereli?

BAYRAM ÇELİK KİMDİR?

Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, 1954 yılında Aksaray’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Aksaray’da tamamladı. 1979 yılında Hacettepe Tıp Fakültesini bitirdi. Bir süre serbest ve kamu hizmetinde çalıştıktan sonra 1984 - 1989 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi alanında ihtisasını tamamladı. Aynı yıl içinde Amasya Ruhi Tingiz Devlet Hastanesine Genel Cerrahi Uzmanı olarak atandı. 2000 – 2003 yılları arasında aynı hastanede Başhekim olarak görev alan Bayram ÇELİK 2005 yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra da sağlık sektöründen ve mesleğinden kopmayarak 2005 yılında Amasya Özel Şifa Tıp Merkezinin Kurucu ortakları arasında yer aldı. Amasya halkıyla kuvvetli bağlar kuran Çelik, 2 dönem Tabip Odası Başkanlığı, Amasyaspor Kulübünde yöneticilik, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik görevlerini yürüttü.


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