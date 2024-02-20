Otomobil alev alev yandı... Müdahale sırasında patlamalar paniğe yol açtı!
Esenyurt'ta seyir halindeki otomobil alev alev yanarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte alevlerin arasında kalan itfaiye erleri şans eseri yara almadan kurtulurken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Piri Reis Mahallesi 1993 Sokak'ta dün saat 20.30 sıralarında sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı.
Sürücü otomobili yol kenarına park ederek araçtan inerken, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
İTFAİYE ERLERİ ŞANS ESERİ YARALANMADI!
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti. Müdahale sırasında otomobilde patlama meydana geldi.
İtfaiye erleri patlama sırasında alevlerin arasında kalırken, şans eseri yara almadan kurtuldu.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangın güçlükle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Otomobilden yükselen alevler ile patlama anları, yurttaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde otomobilin alev alev yandığı anlar görülüyor.
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