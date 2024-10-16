Otomobil alev topuna döndü: Sürücü son anda kurtuldu

Aksaray’da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil alev topuna dönerken, sürücüsü son anda araçtan atlayarak kurtuldu.

Otomobil alev topuna döndü: Sürücü son anda kurtuldu
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İHA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 00:15

Olay, Aksaray-Nevşehir Karayolu kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir istikametine seyreden İ.Ö. (49) yönetimindeki 68 ACR 731 plakalı otomobil seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle aniden motor kısmından yanmaya başladı. Araç kısa sürede alev topuna dönerken, sürücü son anda araçtan atlayarak kurtuldu.

Gecenin karanlığı alevlerin aydınlattığını yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısas ürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekiplerinin her hangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklediği olay yerinde alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından otomobil adeta hurdaya dönerek kullanılmaz hale geldi.


Etiketler: #aksaray #sürücü

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