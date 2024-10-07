Bundesliga'da müthiş düello: Bayern Münih son anda yıkıldı!
Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Eintracht Frankfurt ile 3-3 berabere kaldı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi Eintracht Frankfurt, Almanya Ligi'nin 6. haftasında Bayern Münih'i ağırladı. Altı golün atıldığı maç 3-3'lük beraberlikle bitti.
Bayern Münih'in gollerini 15. dakikada Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae, 38. dakikada Dayot Upamecano ve 53. dakikada Michael Olise kaydetti.
Eintracht Frankfurt'un golleri 22. ve 90+4. dakikada Omar Marmoush, 35. dakikada Hugo Ekitike'den geldi.
6 MAÇTA 12 GOLE KATKI
Bayern Münih'te Fransız futbolcu Michael Olise 6 lig maçında 4 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.
Eintracht Frankfurt'ta Faslı Omar Marmoush, 6 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Omar Marmoush, Bayern Münih karşısında iki gol ve bir asistlik performansıyla dikkat çekti.
Bu beraberliğin ardından Bayern Münih puanını 14, Eintracht Frankfurt ise 13'e yükseltti.
Almanya Ligi'nde milli aranın ardından Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen'e konuk olacak. Bayern Münih, Stuttgart'ı ağırlayacak.
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