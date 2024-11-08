Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Artvin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki Muhammet Ali Tüylü (22) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 13:56

Kaza, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Seyitler köyünde meydana geldi.

Seyitler mevkisinden Erzurum Caddesi yönüne giden S.P idaresindeki 25 ABZ 786 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Araçta bulunan Muhammet Ali Tüylü kaza yerinde hayatını kaybederken, A.K. (25) M.Ç. (23) İ.G. ile sürücü S.P., yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 


Etiketler: #Artvin #aydınlatma direği #otomobil

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