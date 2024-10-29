Sivas'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı: Yaralılar var!
Sivas'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Sivas-Ankara kara yolu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri önünde refüjdeki aydınlatma direğine K.T. (35) yönetimindeki 58 AFS 152 plakalı otomobil çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüyle araçta bulunan 9 yaşındaki Ç.T., kentteki hastanelere kaldırıldı.
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