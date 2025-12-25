Otomobil bahçe duvarında asılı kaldı

Edinilen bilgiye göre, palandöken ilçesi Hacı Sait Kırküzer Camii yanında seyir halinde olan 34 GHZ 670 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, bir apartmanın bahçe duvarına çarptıktan sonra apartmana çarparak duvar ile bina arasında asılı kaldı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazaya karışan aracı çekmek için olay yerine gelen çekici, aracı bulunduğu yerden almaya çalıştığı sırada otomobil bahçeye düştü. Araç, daha sonra vinç yardımıyla düştüğü yerden kaldırılarak bulunduğu alandan çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.