Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 kişi yaralandı!

Ataşehir TEM bağlantı yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere saplandı. Kazada, otomobilin tavan kısmı koparken sürücü araç içerisinde sıkıştı.

DHA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 09:01
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 kişi yaralandı!
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İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi TEM bağlantı yolunda saat 07.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre; 34 DF 5845 plakalı Uğur Arslan (31) yönetimindeki otomobil, TEM Otoyolu'na bağlandığı sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere ok gibi saplanan otomobilin tavanı yerinden koparak ayrıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Kazada, sürücü Uğur Arslan otomobilin içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu sıkışan sürücü Arslan, bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırılan Arslan'ın tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 


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