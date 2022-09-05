Otomobil belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

05 Eylül 2022 Pazartesi, 00:00

Kaza, akşam saatlerinde Karataş ilçesi Adana Karayolu üzerinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ZZ 441 plakalı belediye otobüsü ile İsmail Şeker yönetimindeki 01 EYH 76 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü Şeker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otobüste yaralanan çok sayıda kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Araçta sıkışarak hayatını kaybeden Şeker'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

