Otomobil bisikletli çocuğa çarptı

Sultanbeyli’de yokuş aşağı bisikletle ilerleyen çocuğa otomobil çarptı. Kazada çocuk yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 05.06.2024 - 15:55
Otomobil bisikletli çocuğa çarptı
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Sultanbeyli’de Battalgazi Mahallesi, Yıldırım Caddesinde edinilen bilgiye göre, bisiklet süren 3 arkadaş yokuş aşağı seyir halindeyken 2 arkadaş sol şeritte ilerlerken bisikletli çocuklardan diğeri direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Otomobil ile seyir halindeki kadın sürücü şeridine geçen bisikletli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletli çocuk metrelerce havalanarak savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek hastaneye kaldırırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yokuş aşağı hızla bisiklet süren çocuğa otomobilin çarptığı, çarpmanın etkisiyle çocuğun savrulduğu görülüyor.

Mahalle sakinlerinden Aysima Öztürk, “Çocuk burada bisiklet sürüyordu. Sürücü, normal hızıyla ilerlediği esnada bisikletli çocuğa çarptı. Çocuk çarpmanın şiddeti ile savruldu. Bir anda ortalık karıştı. Çocuğu hemen hastaneye kaldırdılar. Sağlık durumu iyi. Burası okul bölgesi olmasına rağmen bazı sürücüler araçları çok hızlı sürüyor. Bu nedenle ara sıra bu tarz olaylar yaşanıyor" dedi.


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