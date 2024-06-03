Kırklareli'nde zincirleme kaza: 19 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde işçi servislerinin de olduğu 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 03.06.2024 - 11:49
Kırklareli'nde zincirleme kaza: 19 yaralı
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Kaza, saat 08.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Lüleburgaz D-100 kara yolunda meydana geldi.

Fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü, minibüs ve otobüsün de aralarında olduğu 9 aracın karıştığı kazada 19 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 


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