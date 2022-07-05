Otomobil dereye uçtu, Cansu hayatını kaybetti

Ordu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu. Kazada yaralanan Akılay Cansu Yılmaz (28), yaşamını yitirdi.

DHA
05 Temmuz 2022 Salı, 17:31
Otomobil dereye uçtu, Cansu hayatını kaybetti
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Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi Sivil Savunma Köprüsü'nde dün gece meydana geldi. Hadi Temel'in kullandığı 52 HY 128 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Civil Deresi'ne uçtu.

Kazada sürücü Temel ile otomobilde yolcu olarak bulunan Alperen Türker ve Akılay Cansu Yılmaz yaralandı.

CANSU KURTARILAMADI

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Akılay Cansu Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ordu altınordu otomobil sürücü
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