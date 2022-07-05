Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü: Yakınları gözyaşlarına boğuldu...
Sakarya’nın Karasu ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Necmi Yavuz (70), yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Yavuz'un yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.
Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi mevkisinde 5 Temmuz Salı günü saat 11.30 sıralarında; Karasu yönüne giden Yusuf İ. yönetimindeki 54 E 7090 plakalı otomobil, yola kontrolsüz çıktığı öne sürülen Necmi Yavuz yönetimindeki motosiklete çarptı.
Necmi Yavuz çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken, otomobil ise refüje çıktı.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Necmi Yavuz’un yaşamını yitirdiği belirlendi.
AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Kazayı haber alıp gelen Necmi Yavuz’un yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Yapılan incelemenin ardından Necmi Yavuz’un cenazesi morga kaldırıldı.
Jandarma, otomobil sürücüsü Yusuf İ.’yi ifadesini almak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
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