Tesla Ortadoğu'da büyüyor: 40 bin araçlık pazara bile açıldı!
Tesla dünyadaki büyümesini sürdürüyor. Son yapılan açıklamada markanın artık Katar'da da otomobil satacağı paylaşıldı.
Tesla, elektrikli araç işini Katar'a genişlettiğini ve ülkede online konfigüratör açtığını duyurdu.
Model 3 ve Model Y'nin piyasaya sürülmesinden bu yana Tesla, dünyanın dört bir yanındaki en önemli otomobil pazarlarına yayıldı, ancak otomobil üreticisinin hâlâ faaliyet göstermediği ülkeler de var.
Ortadoğu'da Tesla hâlâ sınırlı operasyonlara sahip. Sadece İsrail, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde mağazalar, servis merkezleri ve Supercharger istasyonları işletiyor.
Ancak otomobil üreticisi artık Katar'da da olduğunu duyurdu.
40 BİNLİK PAZAR
Katar, coğrafyası tamamen 165 km uzunluğunda ve 80 km genişliğinde bir yarımadadan oluştuğu için oldukça küçük bir ülke.
Katar nüfusu ise yaklaşık 2,7 milyon ve yılda ortalama 40 bin binek araç satılıyor.
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