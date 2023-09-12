Otomobil, elektrik direğine çarptı; sürücü öldü, 3 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Sedef Aydın (32) hayatını kaybetti, 3 arkadaşı yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 09:31
Otomobil, elektrik direğine çarptı; sürücü öldü, 3 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, saat 01.30 sıralarında Aydın-Denizli kara yolu İsabeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Denizli'den Aydın yönüne giden Sedef Aydın'ın kullandığı 35 ANT 985 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Sürücü Aydın hayatını kaybetti, araçtaki arkadaşları Kardelen Albayrak (23) Tuğba İsmihan Albayrak (17) ve Ayşe Baylan (29) yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Player Alanı
aydın kaza

İlgili Haberler

Karaman'da otomobil şarampole devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Karaman'da otomobil şarampole devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
Antalya'da feci kaza... İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Antalya'da feci kaza... İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Küçükçekmece'de motosikletli 2 kişi trafik ışıklarında otomobile ateş açtı: 1 yaralı

Küçükçekmece'de motosikletli 2 kişi trafik ışıklarında otomobile ateş açtı: 1 yaralı

En Çok Okunan Haberler