Otomobil, elektrik direğine çarptı; sürücü öldü, 3 yaralı

Yayınlanma: 12.09.2023 - 09:31

Güncelleme: 12.09.2023 - 09:33

Feci kaza, saat 01.30 sıralarında Aydın-Denizli kara yolu İsabeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Denizli'den Aydın yönüne giden Sedef Aydın'ın kullandığı 35 ANT 985 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Sürücü Aydın hayatını kaybetti, araçtaki arkadaşları Kardelen Albayrak (23) Tuğba İsmihan Albayrak (17) ve Ayşe Baylan (29) yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.