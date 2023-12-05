Otomobil, elektrikli motosiklete çarptı: 2 yaralı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Birgül Özden (33) ve arkasındaki Yasemin Dural (35) yaralandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda Bayram A.'nın kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Birgül Özden yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı.
Kazada Birgül Özden ve arkasındaki Yasemin Dural yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza, seyir halindeki başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
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