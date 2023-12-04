Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var!
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan, ardından şarampole yuvarlanan otomobilde 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Avşar köyü yakınlarında B.A. kontrolündeki otomobil sürücü henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Hakimiyeti sağlanamayan otomobil savrularak takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan H.G., O A., M.Ö., yaralandı.
Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı
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