Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var!

Yayınlanma: 04.12.2023 - 12:12

Güncelleme: 04.12.2023 - 12:13

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Avşar köyü yakınlarında B.A. kontrolündeki otomobil sürücü henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Hakimiyeti sağlanamayan otomobil savrularak takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan H.G., O A., M.Ö., yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı