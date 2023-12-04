Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var!

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan, ardından şarampole yuvarlanan otomobilde 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 12:12
Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var!
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Avşar köyü yakınlarında B.A. kontrolündeki otomobil sürücü henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Hakimiyeti sağlanamayan otomobil savrularak takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan H.G., O A., M.Ö., yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı


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