Otomobil, elektrikli motosiklete çarptı: Çok sayıda yaralı!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin elektrikli motosiklete çarptığı kazada, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 26.07.2023 - 07:54
Otomobil, elektrikli motosiklete çarptı: Çok sayıda yaralı!
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İzmir'in Ödemiş ilçesi Ovakent Mahallesi yolunda E.K. (36) yönetimindeki 35 UJD 87 plakalı otomobil, aynı istikamette giden yabancı uyruklu A.M.'nin (28) kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü E.K. ve araçta bulunan A.K. (30) İ.K. (3) S.K. (10) ile elektrikli motosikletteki A.M., B.F. (28) ve H.M. (2) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunan ve hamile olduğu öğrenilen B.F. ile H.M., A.K, İ.K. ve S.K. buradaki müdahalenin ardından İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


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