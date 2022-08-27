Otomobil, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Ankara'da, emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

DHA
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 13:30
Otomobil, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı
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Kaza, sabah saatlerinde Ankara çevre yolunda Altındağ ilçesi yakınlarında meydana geldi. Fatih Ayyıldız idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp emniyet şeridinde park halindeki, sürücüsü henüz öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı.

Kazada, araçta sıkışan Fatih Ayyıldız, Hatice Ayyıldız, Adile Aydınar ve Mehmet Aydınar hayatını kaybetti, Miraç Altay Ayyıldız ise yaralandı.

Yaralı Ayyıldız, bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ölen 4 kişinin cenazeleri ise Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TIR şoförü polis tarafından gözaltına alındı, kazayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

 


Ankara Altındağ trafik kazası

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