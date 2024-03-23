Tekirdağ'da korkutan iş yeri yangını: Yaralılar var!

Çorlu ilçesinde bir sanayi dükkanında çıkan yangın nedeniyle 3’ü yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 12:36
Tekirdağ'da korkutan iş yeri yangını: Yaralılar var!
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi İmalat 6. Sokak üzerindeki metal doğrama dükkanında gece yarısı korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; henüz bilinmeyen bir sebeple koltuk ve eşyaların bulunduğu ofis bölümünde yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine dumanları fark eden Sabahattin Ergin Polis Merkezi’ne bağlı bekçi görevlileri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI!

Dumandan etkilenenlerin de olduğu bilgisi verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangına müdahale etmek isteyen bir yurttaş ve arka sokaktaki binada kalan 3 yabancı uyruklu kişi dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı 4 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın nedeniyle asma kat pvc ile kapalı 20 metrekare 1 masa, 3 sandalye, 2’li koltuk, 3’lü çekyat, 1 masaüstü, 1 laptop, 1 ahşap dolap, büro evrakları yanarak küle döndü.

Yangınla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış sebebini araştırdığı aktarıldı.


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