Hatay’da korkutan trafo yangını!

Defne ilçesinde çıkan trafo yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin söndürme işlemlerinin ardından, soğutma çalışması yaptı.

İHA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 11:27
Hatay’da korkutan trafo yangını!
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Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi’nde bir trafoda yangın çıktı.

Çevredeki yurttaşların 112’yi aramasıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı.


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