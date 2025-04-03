Otomobil, halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin, aynı yöne giden halk otobüsüne yandan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil, halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 03.04.2025 - 12:17

Kaza, saat 09.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi’nde meydana geldi.

Dilek T.’nin (27) kullandığı 16 ASH 563 plakalı otomobil, aynı yöne giden Erdinç K. (33) yönetimindeki 16 M 06101 plakalı özel halk otobüsüne yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlar metrelerce savrulurken, kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki Güler G. (40) ile Sena G. (26) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 


Etiketler: #Bursa #trafik kazası

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