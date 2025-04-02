Adana'da büyük kaza: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da büyük kaza: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 02.04.2025 - 15:38

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kozan-Feke karayolu Kozan Barajı mevkisinde geldi. Zeynel Güleç yönetimindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen V.B. yönetimindeki 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Zeynel, eşi Ülkü ile çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Aile üyelerinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Minibüs şoförü ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #KOZAN #trafik kazaları

İlgili Haberler

İran'da nevruz tatilindeki trafik kazalarında 747 kişi hayatını kaybetti

İran'da nevruz tatilindeki trafik kazalarında 747 kişi hayatını kaybetti
Sağanak yağış nedeniyle D-100'de trafik kazaları meydana geldi

Sağanak yağış nedeniyle D-100'de trafik kazaları meydana geldi
İPA'dan 'trafik kazaları' raporu

İPA'dan 'trafik kazaları' raporu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler