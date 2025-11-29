Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde Tarsus-Adana Otoyolu Damlama mevkisinde saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Mistik Ali Gönen (64) yönetimindeki hafif ticari araç, aynı güzergahta ilerleyen Fatih T. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle hafif ticari araç demir yığınına dönerken, araçta bulunan Mistik Ali Gönen, Mustafa Gönen ve Hüsne Gönen olay yerinde yaşamını yitirdi. Ahsen Lina Yücedağ, Seda Yücedağ ve Medine Gönen ise yaralandı ve ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.