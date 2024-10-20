Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 10 kişi yaralandı
Sivas’ta Geminbeli geçidinde otomobil ve minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır 10 kişi yaralandı.
Sivas’ın Geminbeli geçidinde meydana geldi. Kazada Suşehri istikametine giden Ö.D. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen F. Y. yönetimdeki minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan minibüs sürücüsü F.Y. 112 ambulansla önce Zara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan diğer 9 kişi, Zara ve Suşehri devlet hastanelerine götürüldü. Kazaya yağmur nedeniyle yolun kaygan oluşunun neden olduğu düşünülüyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yediğimiz aslında 'köfte' değilmiş!
- Bebeklerini almak için bekleyenler görevlilerle tartıştı
- CHP'li meclis üyesi Yılmaz istifa etti
- 'Katledilen bebek sayısı çok daha fazla...'
- Evinde ölü bulunmuştu: Son yolculuğuna uğurlandı!
- İddianamede yer alan ayrıntılar infial yarattı!
- 'Yenidoğan' skandalı Anadolu'ya sıçradı!
- Galatasaray, 3 puanı golcüleriyle aldı!
- Mevzu yine Gezi'ye
- Tabelalar söküldü, bebekler 'kamuya' sevk edildi