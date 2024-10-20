Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 10 kişi yaralandı

Yayınlanma: 20.10.2024 - 14:42

Güncelleme: 20.10.2024 - 14:42

Sivas’ın Geminbeli geçidinde meydana geldi. Kazada Suşehri istikametine giden Ö.D. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen F. Y. yönetimdeki minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan minibüs sürücüsü F.Y. 112 ambulansla önce Zara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan diğer 9 kişi, Zara ve Suşehri devlet hastanelerine götürüldü. Kazaya yağmur nedeniyle yolun kaygan oluşunun neden olduğu düşünülüyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.