Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Kaza, Çankaya ilçesine bağlı Fakülteler Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Erdem Caddesi yönünde ilerleyen T.U. idaresindeki 06 C 5252 plakalı servis minibüsü, kontrolden çıkarak Yeni Acun Caddesi yönünden gelen 14 BZ 008 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada minibüsteki 8, otomobilde ise 4 kişi olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü N.Ç.’nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.