Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bandırma ilçesi Çanakkale Çevreyolu, AVM Kavşağı'nda meydana geldi. M.Y. idaresindeki 10 ATE 979 plakalı motosiklet ile A.K. yönetimindeki 10 ATC 148 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, motosiklet yaklaşık 5 metre sürüklenirken, sürücüsü M.Y. ile arkasında yolcu konumundaki A.Y. ise yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kişi, ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.