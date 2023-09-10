Otomobil kanala uçtu: 4 ölü, 3 yaralı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kurutma kanalına uçtuğu kazada 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 07:32
Otomobil kanala uçtu: 4 ölü, 3 yaralı
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Serinhisar ilçesi Pınarcık Mahallesi yakınlarında saat 21.00 sıralarında; Hüseyin Güler (46) yönetimindeki 20 PS 492 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kurutma kanalına uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, hurdaya dönen otomobildekileri bulundukları yerden çıkarırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gülsüm Topçu (32), Nihal Güler (42), Mustafa Selim Topçu (11) ve Hatice Serra Topçu'nun (7) hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar Emine Nisa Güler (9), sürücü Hüseyin Güler ve Rıdvan Güler (21) ise sağlık ekipleri tarafından Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Devlet hastanesi Denizli

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