Kartal'da korkunç kaza: Taksi ile motosiklet çarpıştı!
Kartal'da cadde üzerinde dönüş yapan taksi ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki 2 kişi ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde saat 03.00 sıralarında, cadde üzerinde seyreden 34 TEH 56 plakalı taksi, sokağa dönüş yapacağı sırada 34 CLJ 678 plakalı motosikletle çarpıştı.
MOTOR KALDIRIMA SAVRULDU
Çarpmanın etkisiyle motosiklet kaldırıma savrulurken, motosikletteki Ö.Ç ile V.C. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, olay yerinde inceleme yaptı. Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk etti.
Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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