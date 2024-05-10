Otomobil karşı şeride geçip yolcu otobüsü ile çarpıştı: 2 yaralı
Karabük’te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçip otobüs ile çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Feci kaza Balıklar Kayası mevkiinde meydana geldi.
Safranbolu istikametine seyir halinde olan Berkan K. idaresindeki 78 AD 832 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçip Şükrü S. istikametindeki 26 KL 156 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan sürücü ile B.T.(16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Otobüsteki yolcular ise başka bir araç ile yollarına devam ederken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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