Otomobil kavşakta devrildi: Ortalık savaş alanına döndü

Kaza, Otogar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya yönünden ilçe merkezine seyir eden R.O. idaresindeki otomobil, kavşağa yaklaştığında kontrolden çıktı.

Önce refüje çıkarak aydınlatma direklerini deviren otomobil, ardından sürüklenerek kavşağın ortasındaki ağaçların arasına devrildi. Kazada otomobilin motor ve diğer aksamları yerinden koparak kavşağa ve geniş bir alana savrulurken, sürücü şoför mahallinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazadan hafif yaralı kurtulan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine götürdü. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle kavşakta ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.