Otomobil kurban pazarına daldı: 20 hayvan öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Mersin’de bir otomobilin kurbanlık hayvan pazarına girmesi sonucu 8 kişi yaralandı, 20 küçükbaş hayvan öldü.

İHA
Yayınlanma: 17.06.2024 - 10:51
Otomobil kurban pazarına daldı: 20 hayvan öldü, çok sayıda kişi yaralandı
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Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 AIR 310 plakalı otomobil, dün gece Yenişehir ilçesi Nevit Kodallı Caddesi’nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki kurbanlık hayvan pazarına girdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 1’i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Kazada ilk belirlemelere göre 20 küçükbaş hayvan da öldü.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

ARACIN HIZLI GELDİĞİNİ ANLATTI

Ölen kurbanlık hayvanların sahibi Mikail Turan, kurbanlık satmak üzere Batman’dan geldiğini söyledi.

Gece bir arabanın hızla geldiğini, yatan insanların üzerinden geçerek hayvanların bulunduğu alana girdiğini belirten Turan, bulundukları alanda herhangi bir ışıklandırma olmadığını, zaman zaman bazı araçların da hızlı geçtiğini anlattı.

Turan, hayvanlarından 20-25 kadarının öldüğünü, bazılarının da kayıp olduğunu kaydetti.

Pazarda kasap olarak çalışan görgü tanığı Ali Rıza Toğa da gece yatarken süratle gelen bir aracın yatan tüccarların üzerinden geçtiğini söyledi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirten Toğa, 12 yaşlarında bir çocuğun durumunun da kritik olduğunu ifade etti.


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