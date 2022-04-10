Otomobil, minibüse çarptı: 1'i çocuk 6 yaralı
Amasya'da bir otomobil minibüse çarptı. Kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Amasya Çorum kara yolu Yıldızköy mevkisinde meydana geldi.
Abdurrahim Ortaç yönetimindeki otomobil, iddiaya göre önüne aniden çıkan Adem Işık'ın kullandığı minibüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil savruldu, minibüs de şarampole uçtu.
Kazada 2 sürücü ile araçlardaki Hasan Işık, Hüseyin Işık, Rüveyda Ünal Ortaç ve Muhammed Emin Ortaç (3) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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