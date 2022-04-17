Otomobil şarampole yuvarlandı: 1'i bebek 6 yaralı

Eskişehir’de otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1’i bebek 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
17 Nisan 2022 Pazar, 11:54
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1'i bebek 6 yaralı
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Kaza, Eskişehir-Ankara kara yolu 4’ünci kilometrede meydana geldi. Hamit Çalışkan kullandığı 16 AJT 511 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yol dışına savrularak şarampole yuvarlandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Çalışkan ile 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikelilerinin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


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