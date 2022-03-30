Otomobil su kanalına uçtu: 5 yaralı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde bir otomobilin refüje çarparak su kanalına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İHA
30 Mart 2022 Çarşamba, 12:12
Otomobil su kanalına uçtu: 5 yaralı
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Erzurum Pasinler istikametine seyir eden Ferdi M. yönetimindeki  otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasında bulunan refüje çarparak su kanalına uçtu.

Kazada araç sürücüsü Ferdi M. ile yolcular Memduh, Rojbin ve Asya M. ile Betül S. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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