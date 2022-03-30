Otomobil su kanalına uçtu: 5 yaralı

30 Mart 2022 Çarşamba, 12:12

Erzurum Pasinler istikametine seyir eden Ferdi M. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasında bulunan refüje çarparak su kanalına uçtu.

Kazada araç sürücüsü Ferdi M. ile yolcular Memduh, Rojbin ve Asya M. ile Betül S. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



