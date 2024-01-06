Otomobil sulama kanalına devrildi: 3 yaralı

Amasya'da takla atan otomobilin sulama kanalına devrildiği kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 06.01.2024 - 18:42
Otomobil sulama kanalına devrildi: 3 yaralı
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Kaza, bugün Gümüşhacıköy ilçesindeki Badal Tüneli yakınlarında meydana geldi. Ali Kocakoç yönetimindeki otomobil, Çorum'un Osmancık ilçesi istikametinden Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp su kanalına devrildi.

Kazada, aynı aileden Ayşegül (54) Mustafa (63) ve Ramazan Kocakoç (28) yaralandı. İhbarla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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