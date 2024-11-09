Otomobil sulama kanalına uçtu, hemşire yaralandı
Kayseri'de, bariyerleri aşıp sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü, hemşire Nur S. yaralandı.
Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Doktor Sami İpek Caddesi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenilen Nur S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı sürücü Nur S.'yi 5 metre derinlikteki kanaldan çıkarıp Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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