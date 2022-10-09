Otomobil sürüye çarptı: 30 koyun öldü

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, otomobilin yolun karşısına geçen sürüye çarptığı kazada 30 koyun öldü.

DHA
09 Ekim 2022 Pazar, 12:53
Otomobil sürüye çarptı: 30 koyun öldü
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Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen otomobil yola çıkan küçükbaş sürüsüne çarptı. Kazada 30 koyun öldü, sürücü kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olası ikinci kaza için önlem alınırken ölen koyunlar hayvan sahipleri tarafından traktör römorkuna yüklenerek gömülmek üzere götürüldü.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


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