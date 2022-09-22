Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 20 koyun öldü

22 Eylül 2022 Perşembe, 16:41

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde İbrahim D., idaresindeki 03 SB 230 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Şuhut kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, sürüdeki 20 koyun öldü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden 20 koyun, itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı.