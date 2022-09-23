Yıldırım düşen ağılda 38 koyun öldü

23 Eylül 2022 Cuma, 17:55

Merkeze bağlı Bahçe köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Alparslan Delibıçak’ın koyunlarını bulundurduğu ağılın bitişiğindeki ağaca dün gece yıldırım düştü. Ağıla giden Delibıçak, onlarca koyunun yerde hareketsiz yattığını gördü.

Ağılda hayvanların sayımını yapan Delibıçak, 200 koyunundan 38’inin öldüğünü tespit etti.

"YAKLAŞIK 60 BİN LİRA ZARARIM VAR"

Gece saatlerinde kuvvetli yağışın etkili olduğunu belirten Alparslan Delibıçak, “Yağışın kuvvetini yitirmesiyle birlikte yıldırımlar çakmaya başladı. O sırada hayvanların altında yattığı ağaca yıldırım düştü. Koşup ağıla geldiğimde bir sürü hayvanın yerde yattığını gördüm. Sabah saatlerinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden gelen yetkililer hasar tespit çalışması yaptı. Yaklaşık 60 bin lira zararım var” dedi.

Ölen koyunlar, iş makinesi ile açılan çukurlara gömüldü.