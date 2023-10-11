Otomobil tıra çarptı: 5 yaralı

Yayınlanma: 11.10.2023 - 17:09

Güncelleme: 11.10.2023 - 17:09

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Hoşap Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da yoldan çıkarken, kazada ise 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.