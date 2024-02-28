Otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kahramanmaraş’ta tünel içerisinde otomobilin TIR dorsesine ok gibi saplandığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 21:30
Otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgilere göre kaza, Kahramanmaraş - Göksun karayolunda bulunan Edebiyat Yolu tünellerinde meydana geldi.

Saat 16.30 sıralarında M.P. idaresindeki 46 EC 618 plakalı otomobil Kahramanmaraş istikametinden Göksun istikametine seyir halindeyken, Sezai Karakoç Tüneli içerisinde önünde seyreden A.H. idaresindeki sebze yüklü 31N8305 plakalı TIR'a bağlı 31ANC20 plakalı yarı römorka arkadan çarptı.

Kazada Peugeot marka otomobil içerisinde bulunan H.E. hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.P. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin çalışması sonucu yol trafiğe açıldı. Meydana gelen trafik kazası tünel içerisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


kahramanmaraş haberleri

İlgili Haberler

Yunanistan’da tren kazasının yıl dönümünde 24 saatlik grev

Yunanistan’da tren kazasının yıl dönümünde 24 saatlik grev
Diyarbakır’da 6 araçlık zincirleme kaza: 12 kişi yaralandı

Diyarbakır’da 6 araçlık zincirleme kaza: 12 kişi yaralandı
İzmir'deki kazada iki kardeş hayatını kaybetti: 1 Mart'ta nişanı vardı...

İzmir'deki kazada iki kardeş hayatını kaybetti: 1 Mart'ta nişanı vardı...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçil Erzan ile banka yöneticilerinin mesajlaşmaları ortaya çıktı: 'Arda'ya iki milyon kredi vereyim mi?'

Seçil Erzan ile banka yöneticilerinin mesajlaşmaları ortaya çıktı: 'Arda'ya iki milyon kredi vereyim mi?'
Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri başladı

Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri başladı
Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a açtığı davada karar çıktı!

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a açtığı davada karar çıktı!
Sakat kaldığı iddiasıyla 25 milyon TL talep etti… O fotoğraf ile gerçek ortaya çıktı!

Sakat kaldığı iddiasıyla 25 milyon TL talep etti… O fotoğraf ile gerçek ortaya çıktı!
'Sizin için mi parti kurduk biz?' diyerek yurttaşla tartışan Akşener'in eski sözleri gündem oldu: 'CHP'li her aileden bir tanecik oy istiyorum'

'Sizin için mi parti kurduk biz?' diyerek yurttaşla tartışan Akşener'in eski sözleri gündem oldu: 'CHP'li her aileden bir tanecik oy istiyorum'
Kars’ta korkutan deprem!

Kars’ta korkutan deprem!
Son dakika... İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Seçim yapmayalım o zaman'

Son dakika... İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Seçim yapmayalım o zaman'
Erdal ile Ece gişede çakıldı! Şahan Gökbakar’dan en kötü açılış…

Erdal ile Ece gişede çakıldı! Şahan Gökbakar’dan en kötü açılış…