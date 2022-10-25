Otomobil, traktörün arkasındaki ilaçlama tankına çarptı: 3 yaralı

25 Ekim 2022 Salı, 12:11

Kaza, saat 09.30 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolu Üreğil Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Orhangazi’den İznik istikametine doğru seyir halinde olan Osman Gören (30) idaresindeki

16 AVY 064 plakalı otomobil, ana yoldan zeytin bahçesine giriş yapan Ramazan Demirci (48) idaresindeki 77 EC 145 plakalı traktörün römorkunda takılı olan ilaçlama tankına çarptı. Çarpmanın şiddeti ile otomobil yaklaşık 40 metre savruldu, ilaçlama tankı parçalandı, içinde bulunan az miktarda suyla karışık zirai ilaç da yola döküldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Osman Gören ile yanında bulunan Necati Taş (48) ve Mahmut Şahin (20) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.